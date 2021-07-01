Раніше таких випадків у цьому ставку не було

У ставку в селі Будятичі, що біля Нововолинська, зафіксували масову загибель риби. Спеціалісти з рибоохоронного патруля припускають, що причиною могло стати кисневе голодування. Втім, аби виключити інші версії, на місці відібрали проби води.

Загибель риби у ставку в селі Будятичі помітили місцеві мешканці у понеділок, 28 червня, розповів ZAXID.NET сільський голова Поромівської ТГ Олег Савчук. Наступного дня він разом зі спеціалістами Держпродспоживслужби та Волинського рибоохоронного патруля виїхав на місце. «Запах був не найприємніший, бо риба вже день як лежала, а спека була велика. Спеціалісти відібрали проби води і відправили їх на Луцьк», – розповів Олег Савчук. За його словами, раніше таких випадків загибелі риби у цьому ставку не було. Водойма невелика, має площу приблизно один гектар. Орендаря у ставка немає.

У рибоохоронному патрулі факт загибелі риби підтвердили. За інформацією очільника установи Тараса Куньчика, однією з найбільш вірогідних причин мору могло стати кисневе голодування через спеку та активний ріст водної рослинності. Втім, розглядають й інші версії. «Є версія, що це могло бути через дощ, який здійснив змив із терикону і спричинив забруднення водойми», – пояснює Тарас Куньчик.

Про точні причини можна буде говорити лише після результатів експертизи. У Держпродспоживслужбі області обіцяють повідомити їх 2 липня.