У Стрийському парку у Львові відбувся забіг Санта-Клаусів

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 12:281671

До теми

У Стрийському парку у Львові відбувся забіг Санта-Клаусів
фото Павла Паламарчука/ ZAXID.NET
До забігу долучились кілька десятків учасників

Вранці у суботу, 30 грудня, у Стрийському парку відбувся святковий забіг у костюмах Санта-Клаусів. Забіг розпочався приблизно о 9:30 із розминки. У заході взяли участь кілька десятків львів’ян.

Частина учасників одягнула елементи вбрання Санта-Клауса, зокрема шапки, плащі, бороди та ін. До забігу також долучались мешканці разом із своїми собаками, яких також одягнули у костюми. Загалом учасники забігу пробігли дистанцію приблизно у п’ять кілометрів.

Усі фото Павла Паламарчука/ZAXID.NET

Захід організувала львівська ініціатива Run day. Додамо, що у Львові забіг Сант відбувся вдруге. У 2016 році у святкому забігу взяли участь близько 50 учасників, які пробігли 5 км.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Зібрались якось Санта-Клаус, Дід Мороз і Святий Миколай….
Дитячий тест ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук