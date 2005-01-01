У суді розповіли нові деталі замаху на львівського бізнесмена Копитка

У вівторок суд почав розглядати справу по суті про вбивство трьох охоронців львівського бізнесмена. На лаві підсудних – п’ятеро осіб. Одного з них слідство вважає організатором, решту – виконавцями злочину.

Зранку 29 серпня 2016 року кортеж Богдана Копитка виїжджав із Старого Села. Під одним із трьох позашляховиків спрацював вибуховий пристрій. Після цього нападники обстріляли машину з автоматів та кулемета. Загинули три охоронці підприємця. На машині виявили близько п'ятдесяти дір від куль. Сам Богдан Копитко був в іншій машині і під обстріл не потрапив.

За місяць підозрюваних затримали. Про розкриття злочину тоді звітували керівники Національної поліції та Генпрокуратури. Як розслідували замах, тепер вивчає Шевченківський суд Львова. У вівторок, 27 березня, тут розбирали огляди місця злочину. Із 29 серпня по 16 вересня слідчі знайшли близько сотні гільз у засідках поблизу дороги. Під час обстрілу, припускають слідчі, нападники переміщалися.

16 вересня слідчі знайшли на місці нападу ще один вибуховий пристрій, що не спрацював. Також – кабель, ймовірно, від пульту дистанційного управління. Сторона захисту, втім, ставить під сумнів процедуру оформлення доказів. «Досудовим слідством були допущені багато порушень, які, на думку захисту, не дозволяють зробити висновок про те, що ті докази, які були вилучені під час огляду місця подій являються допустимі», – каже адвокат сторони захисту Анатолій Грабчак.

Організатором замаху слідство вважає Дмитра Гаврилюка. Його підозрюють у ще одному замаху на людину з оточення Копитка. «Підозрюваний заявляє, що він до цієї справи немає взагалі ніякого відношення. Про це заявляють і інші учасники», – додає адвокат.

Слідчі дії суд розлядатиме ще у середу. Після цього допитають свідків та обвинувачених.

«Встановлені обставини, які, власне, доводять, на нашу думку, вину обвинувачених. Натомість сторона захисту, користуючись своїм правом, висловила заперечення. Ну, але як завжди, оцінку всьому надасть суд. Йдуть судові засідання довго, сторона захисту використовує максимально як може свої повноваження», – каже прокурор Назар Мотрук.

Наступного разу суд повернеться до справи вбивства охоронців Копитка наприкінці квітня.