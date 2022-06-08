Володимир Зеленський наголосив, що Сєвєродонецьк зараз залишається епіцентром протистояння на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський у зверненні в середу, 8 червня, заявив, що у битві за Сєвєродонецьк багато в чому зараз вирішується доля Донбасу.

Глава держави наголосив, що Сєвєродонецьк зараз залишається епіцентром протистояння на Донбасі.

«Сєверодонецьк за підсумками й цієї доби, вже 105-ї доби повномасштабної війни, залишається епіцентром протистояння на Донбасі. Захищаємо наші позиції та завдаємо ворогові відчутних втрат. Це дуже жорстока битва, дуже важка. Мабуть, одна з найважчих за цю війну. Я вдячний кожному та кожній, хто обороняється на цьому напрямку. Багато в чому саме там зараз вирішується доля нашого Донбасу», — сказав Зеленський.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ увечері 8 червня повідомляли, що на Сєвєродонецькому напрямку російські окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Привілля, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Воронове, Тошківка, Гірське та інших.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що в Сєвєродонецьку тривають вуличні бої, російські окупанти захопили більшу частину міста. За його словами, тимчасово захоплено понад 90% Луганської області.