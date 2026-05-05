Нещасний випадок стався у квартирі на вулиці Білецькій

У квартирі на вул. Білецькій у Тернополі виявили тіло чоловіка. Його матір медики швидкої допомоги госпіталізували з ознаками отруєння чадним газом. Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження, щоб встановити обставини події.

Про смерть 48-річного чоловіка та госпіталізацію 72-річної жінки в лікарню на спецлінію Тернопільського райуправління поліції повідомили лікарі екстреної медичної допомоги. Нещасний випадок стався близько 21:40 у понеділок, 4 травня.

Як повідомили в поліції Тернопільщини, інцидент трапився у квартирі на вулиці Білецькій на околиці міста. Мати загиблого розповіла, що увечері в неї погіршилося самопочуття, а коли вона прийшла на кухню, то виявила вже непритомного сина. Постраждала тернополянка встигла зателефонувала до іншого сина, який і викликав швидку допомогу.



Бригада госпіталізувала потерпілу до медзакладу, реанімувати її сина лікарям не вдалося. Причину смерті тернополянина встановить судово-медична експертиза. Правоохоронці відкрили провадження відповідно до ст. 115 КК України з позначкою «нещасний випадок».

Додамо, що чадний газ є безбарвним і не має запаху, тому особливо небезпечний. Щоб уникнути отруєння, необхідно регулярно перевіряти справність газових приладів і вентиляції, не використовувати несправне обладнання та провітрювати приміщення. У разі появи запаморочення, слабкості чи нудоти слід негайно вийти на свіже повітря та викликати екстрені служби.