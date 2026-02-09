Для відвідувачів пропонують теплий чай

У Тернополі станом на понеділок, 9 лютого, працюють 15 стаціонарних пунктів обігріву. Вони розташовані в різних районах міста, повідомили в Тернопільській міськраді. Окрім того, до муніципальних пунктів незламності долучилися і 40 закладів громадського харчування та два готелі.

У кожному пункті незламності відвідувачі можуть зігрітися, зарядити телефон та інші гаджети, скористатися інтернетом, випити гарячого чаю. Більшіть пунктів обігріву розташовані в комунальних приміщеннях: ЦНАПі, центрі надання соціальних послуг, комунальному центрі дозвілля, відділках поліції та пожежних станціях.

Адреси муніципальних пунктів обігріву

У Тернопільській міськраді зазанчили, що мережа пунктів обігріву охоплює не лиш спеціально облаштовані стаціонарні міські пункти, а й численні заклади приватного сектору – кафе, ресторани та готелі.

Загалом, у понад 40 закладах харчування та двох готелях («Галичина» на вул. Чумацька, 1 та «Тернопіль» на вул. Замкова, 14) відвідувачі під час відключень електроенергії можуть зігрітися, випити теплого чаю, зарядити телефони й ноутбуки, а також скористатися інтернетом. Більшість закладів обладнані генераторами, що дозволяє працювати під час відключень електроенергії. Режим роботи – з 08:00 до 22:00 щодня.

Перелік закладів харчування та готелів:

Центр:

Ресторан «Фляшка» – бульв. Тараса Шевченка, 1, 10:00–22:00;

кафе «Гуру Фуд» – вул. Руська, 19, 10:00– 22:00;

кафе «Барбареско» – вул. Князя Василя Костянтина Острозького, 14, 09:00– 22:00;

бар «Клуб Файного міста» – бульв. Тараса Шевченка, 23, 11:00–22:00;

бар «Файне місто» – бульв. Тараса Шевченка, 23, 11:00–22:00;

ресторан «Чентрале» – вул. Петра Конашевича Сагайдачного, 1, 08:00–22.00;

кафе «Стоун Стріт» – вул. Руська, 18, 11:00–21:00;

кафе «Білий налив» – вул. Валова, 3, 11:00–22:00;

ресторан «Майдан» – вул. Патріарха Йосифа Сліпого, 1, 10:00–22:00;

кафе «Депо» – вул. Богдана Хмельницького, 10-А, 12:00–22:00;

ресторан «М’ясо» – бульв. Тараса Шевченка, 5, 12:00–22:00;

кафе «Чікен хот» – вул. Миколи Пирогова, 2, 12:00–22:00;

кав’ярня «Скаварідка» – вул. Валова, 1, 08:00–21:00;

кав’ярня «Карма кава» – вул. Петра Конашевича Сагайдачного, 13, 08:00–22:00;

кафе «Хука Хаб» – вул. Старий Ринок, 3, 11:00–21:00;

бар «56 Кабінет» – вул. Михайла Грушевського, 1, 08:00–21:00.

Ринок:

ресторан «Три Миколи» – вул. Торговиця, 1-А, 08:00–22:00;

ресторан «Ковчег» – вул. Торговиця, 5-А, 12:00–22:00.

«Сонячний»:

ресторан «Міракс» – вул. 15 Квітня, 28В, 10:00–22:00;

піцерія «Папероні» (ТРЦ «Подоляни») – вул. Текстильна, 28ч, 10:00–22:00;

бар «Дарк Блу» – бульв. Пантелеймона Куліша, 7А, 11:00–22:00;

бар «Стейк – хаус «Біф і піца» – вул. Київська, 11А, прим. 114, 09:00–22:00;

бар «Форум» – вул. Над Яром, 2, 10:00–22:00;

ресторан «Вогнем і ножем» – просп. Злуки, 14В, 10:00–22:00;

кав’ярня «Мешканці міста» – просп. Злуки, 49, 09:00–22:00;

ресторан «Луніко» – вул. Текстильна, 24Г, 11:00–22:00;

бар «Фламінго» – вул. Київська, 10Б, 10:00–22:00;

ресторан «Цісар» – просп. Злуки, 13/1, 12:00–17:00.

«Східний»:

піцерія «Біанко» – бульв. Данила Галицького, 4, 10:00–22:00;

ресторан «Автопорт» – вул. Тараса Протасевича, 22, 10:00–22:00;

бар «Галич» – вул. Лесі Українки, 18, 12:00–22:00;

«Дружба»:

ресторан швидкого обслуговування «Мак Дональдз» – вул. Івана Мазепи, 30, 08:00 – 22:00;

ресторан «Нео рум» – вул. Максима Кривоноса, 2Е, 11:00–22:00;

преміальний клуб «Зе Рівер» – вул. Чумацька, 14, 09:00–22:00;

ресторан «Володар» – вул. Сергія Короля, 57, 11:00–22:00;

кафе-піцерія «Маяк» – вул. Івана Мазепи, 1, 09:00–22.00;

«Промисловий»:

кафе (в приміщенні гіпермаркету «Епіцентр») – вул. Поліська, 7, 08:00–21.00;

«Новий світ»:

ресторан «Сфера» – вул. Білецька, 33А, 10:00–22:00;

бар «Сапсан» – вул. Білецька, 49А, 10:00–22:00;

«Шостий магазин»:

бар «Старий млин» – вул. Бродівська, 1А, 10:00–22:00;

бар «Фламінго» – вул. Збаразька, 1, 10:00–22:00;

У містах та селищах Тернопільщини також облаштували пункти обігірву – у приміщеннях міських та селищних адміністрацій.