Частни пунктів – у приміщеннях ДСНС

У Тернополі до роботи під час повного відключення електропостачання підготували 15 пунктів незламності. Вони почнуть працювати під час надзвичайних ситуацій, зокрема, у випадку тривалого відключення електропостачання понад 24 години або ж порушення роботи систем централізованого водопостачання, водовідведення, газо- чи теплопостачання.

Список пунктів оприлюднили на сайті Тернопільської міської ради. Жителів міста повідомлять додатково, коли пункти розпочнуть свою роботу.

Пункти незламності розташовані за адресами:

вул. Миколи Лисенка, 8 – Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення;

просп. Злуки, 45 – КП «Тернопільський центр дозвілля та молодіжної ініціативи ім. Довженка»;

вул. Юрія Федьковича, 11 – КЗ «Дитячо-юнацький пластовий центр»;

вул. Миру, 6 – Палац культури «Березіль» імені Леся Курбаса;

бульв. Дмитра Вишневецького, 8 – Тернопільська ЗОШ №28;

Привокзальний майдан, 1 – вокзал «Тернопіль»;

просп. Степана Бандери, 94 – ПП «Східний масив»;

просп. Злуки, 55 – ПП «Люкс»;

вул. Спадиста, 8 – ПП «Фаворит».

Також частина пунктів незламності розташовані в приміщення ДСНС:

вул. Котляревського, 22а – 1-ша Державна пожежно-рятувальна частина;

вул. Тролейбусна, 12 – 2-га Державна пожежно-рятувальна частина;

вул. Текстильна, 18 – 3-тя Державна пожежно-рятувальна частина;

вул. Лесі Українки, 6 – 26-та Державна пожежно-рятувальна частина;

вул. Київська, 21 – аварійно-рятувальний загін спеціального призначення.

Ще один пункт незламності – у центрі міста у приміщенні Головного управління національної поліції в Тернопільській області за адресою бульвар Тараса Шевченка, 10.

Мешканці зможуть там обігрітися, випити гарячих напоїв, зарядити мобільні пристрої та отримати доступ до інтернету. Ознайомитися з повним переліком пунктів незламності та їх розташуванням можна у застосунку «е-Тернопіль» в розділі «Карти – Пункти обігріву», а також на офіційному сайті Тернопільської міської ради у розділ «Е-сервіси».