Чоловік винаймає квартиру у суді ПАГС Людмили Кропивної

У Тернополі в одному із під'їздів багатоквартирного будинку невідомий чоловік напав на журналістку телеканалу «Еспресо». Напад стався у вівторок, 9 травня, під час того, як телевізійна група виконувала редакційне завдання. Правоохоронці задокументували правопорушення і внесли факт в ЄРДР.

Кореспондентка Марія Івановська виконувала редакційне завдання, яке стосувалося декларації судді Північного апеляційного господарського суду Людмили Кропивної. Про це повідомляє канал «Еспресо».

Згідно з деклараціями, які мають журналісти телеканалу, у судді ПАГС Людмили Кропивної у Тернополі є квартира. Нерухомість розташована за адресою вул. Старий Поділ. Саме у цю квартиру завітала журналістка. Однак двері їй відкрив невідомий чоловік, який представився квартирантом.

На запитання знімальної групи мешканець квартири почав відповідати агресивно, а тоді взагалі відібрав телефон у журналістки Марії Івановської, намагався затягнути до помешкання та погрожував побити ногами. Усе це репортери зафільмували на камеру. Журналістка після цього випадку одразу звернулася до поліцейських, аби задокументувати факти правопорушень.

Речник ГУ Нацполіції в Тернопільській області Сергій Крета підтвердив ZAXID.NET цю історію. У вівторок, 9 травня, до тернопільського районного управління поліції звернулася знімальна група телеканалу «Еспресо» і повідомила про те, що невідомий чоловік спочатку викрав телефон в журналістки, а потім погрожував побиттям.

«Поліцейські встановили особу 36-річного чоловіка. Проти нього в тернопільському районному управлінні поліції ГУНП у Тернопільській області порушено два кримінальні провадження. Перше – це за перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, а друге – крадіжка в умовах війни. Наразі триває розслідування цієї справи», – додав речник поліції Тернопільщини Сергій Крета.

Якщо провину 36-річного чоловіка доведуть, то йому загрожує обмеження волі на строк до трьох років або ж позбавлення волі від 5 до 8 років.