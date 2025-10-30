Подія сталася на вул. Кривоноса

У Тернополі правоохоронці розшукують водія легкового авто, який створив аварійну ситуацію та через якого травмувалася пенсіонерка. Дорожньо-транспортна пригода сталася на вул. Кривоноса на масиві «Дружба» орієнтовно о 10:30. Жінка впала в автобусі й отримала забої, після чого звернулася в лікарню по медичну допомогу.

Поліцейські встановили, що 30 жовтня до медичного закладу із забоями та іншими тілесними ушкодженнями звернулася 75-річна тернополянка. Вона розповіла медикам та правоохоронцям, що травми вона отримала напередодні – 29 жовтня у маршрутному автобусі, повідомили в поліції Тернопільщини в четвер, 30 жовтня.

Водій невстановленого легкового авто створив аварійну ситуацію. Щоб уникнути зіткнення, водій маршрутки аварійно загальмував. Одна з пасажирок не втрималася. Жінка впала та отримала тілесні ушкодження. Потерпілій надали меддопомогу без госпіталізації.

Поліцейські розшукують особу водія-порушника. Також правоохоронці просять відгукнутися свідків та всіх, хто має інформацію про цю подію, на лінію «102».