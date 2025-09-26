У Тернополі шукають жінку, яка біля пекарні побила чужу дитину
Подія сталася 25 вересня на вулиці Генерала Мирона Тарнавського
Правоохоронці Тернополя розшукують жінку, яка біля пекарні побила чужу малолітню дитину. Жінка, одягнена в білу куртку та джинси, швидко пішла з місця інциденту.
Подія сталася 25 вересня на вулиці Генерала Мирона Тарнавського, поблизу пекарні-кав’ярні. Невідома жінка кілька разів вдарила дівчинку по обличчі, повідомили в поліції Тернопільщини в п’ятницю, 26 вересня.
Жінка підійшла до дівчинки, яка стояла на тротуарі та вдарила її. Батьки малолітньої дитини також знаходилися неподалік, однак зловмисницю затримати не вдалося.
На місце викликали поліцію, а дитину відправили на зняття побоїв. Що стало причиною побиття – наразі не відомо. Співробітники поліції шукають свідків і тих, хто може знати зловмисницю, щоб встановити її особу.
Жінка була одягнена в білу куртку, сині джинси, волосся світле. Також правоохоронці просять мешканців Тернополя повідомляти будь-яку важливу інформацію щодо цього інциденту за номером 096-049-89-23 або на спецлінію 102. Анонімність гарантують.