Невідома жінка кілька разів вдарила дівчинку по обличчі

Правоохоронці Тернополя розшукують жінку, яка біля пекарні побила чужу малолітню дитину. Жінка, одягнена в білу куртку та джинси, швидко пішла з місця інциденту.

Подія сталася 25 вересня на вулиці Генерала Мирона Тарнавського, поблизу пекарні-кав’ярні. Невідома жінка кілька разів вдарила дівчинку по обличчі, повідомили в поліції Тернопільщини в п’ятницю, 26 вересня.

Жінка підійшла до дівчинки, яка стояла на тротуарі та вдарила її. Батьки малолітньої дитини також знаходилися неподалік, однак зловмисницю затримати не вдалося.

На місце викликали поліцію, а дитину відправили на зняття побоїв. Що стало причиною побиття – наразі не відомо. Співробітники поліції шукають свідків і тих, хто може знати зловмисницю, щоб встановити її особу.

Жінка була одягнена в білу куртку, сині джинси, волосся світле. Також правоохоронці просять мешканців Тернополя повідомляти будь-яку важливу інформацію щодо цього інциденту за номером 096-049-89-23 або на спецлінію 102. Анонімність гарантують.