Чоловік переховується від слідства

На Тернопільщині правоохоронці розшукують депутата районної ради, який побив неповнолітнього та погрожував йому, а також знімав все на мобільний телефон. З власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що йдеться про депутата Кременецької районної ради від партії «Слуга народу» Григорія Мельничука. Наразі чоловік ухиляється від слідства.

До правоохоронців звернулася матір неповнолітнього. Жінка розповіла, що житель Кременецького району побив її сина. Ним виявився депутат районної ради Кременця. Правоохоронці встановили, що він спочатку вдарив юнака кулаком в обличчя та в груди, повідомили в прокуратурі Тернопільщини.

Приводом був нібито конфлікт хлопця з молодшим братом депутата. Свідком сутички став друг потерпілого. Депутат не лише застосував фізичну силу щодо юнака, але погрожував неповнолітньому, а також нібито записував усе на відео мобільного телефону.

Наразі відомо, що народний обранець не з’являється за викликом слідчих, ухиляється від проведення слідчих дій. Зрештою, його оголошено в розшук. Після вивчення матеріалів прокурор Тернопільщини підписав повідомлення про підозру депутату райради за ч. 1 ст. 125 та ч. 1 ст. 126 КК України (побиття неповнолітнього). Оскільки чоловік переховується від слідчих, то повідомлення про підозру вручили його родичам.

Відомо, що Григорія Мельничук в Кременецькій районній раді є головою постійної депутатської комісії з питань земельних відносин. Зареєстрований в Шумській громаді і працює на місцевому фермерському господарстві.