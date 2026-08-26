Забіг присвячений пам’яті загиблих захисників України

У суботу, 29 серпня, у центральній частині Тернополя тимчасово обмежать рух транспорту через забіг, який присвячений пам’яті загиблих бійців. Про це повідомили в Тернопільській міській раді. Обмеження стосуватимуться двох вулиць.

У зв’язку з проведенням забігу «Шаную воїнів, біжу за Героїв України», з 10:50 до 12:30 обмежать рух транспорту на вул. Юліуша Словацького та на вул. Михайла Грушевського. Проїзд останньою ділянкою буде можливий лише для громадського транспорту.

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Під час забігу світлофори на вул. Грушевського (навпроти Тернопільської ОВА та школи №4) працюватимуть у режимі жовтого миготіння.

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У міській раді закликають водіїв не паркувати автомобілі поруч із Театральним майданом у період з 17:00 28 серпня до 12:00 29 серпня. На цій ділянці працюватиме евакуатор.

Забіг «Шаную воїнів, біжу за Героїв України» у Тернополі проводять щороку. Це всеукраїнська акція, яку організовують у різних містах країни, щоб вшанувати пам’ять загиблих військовослужбовців.