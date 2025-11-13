Майже половина з них – це створення сучасних спортивних зон в місті

Номінаційний комітет «Громадського бюджету-2026» Тернополя затвердив сім проєктів-переможців. Троє з них – пропозиції щодо створення сучасних спортивних зон у місті. Інші стосуються облаштування інклюзивного укриття, ремонту території навколо дитячої поліклініки, створення пішохідної зони на історичній вулиці міста. Про це повідомили в Тернопільській міській раді.

Загалом, цього року на конкурс запропонували 24 ініціативи, пізніше комісія три з них не затвердила. Участь у голосуванні взяли 30 463 мешканці Тернопільської громади. За підсумками голосування сім проєктів визнали переможними.

До проєктів-переможців увійшли:

№13. Майданчик єдності: облаштування сучасного спортивного майданчика в центрі Тернополя за адресою вул. Миколая Коперника, 14. Майданчик використовують як спортивне поле для учнів Тернопільського академічного ліцею «Українська гімназія» іменіФранка.

№7. Облаштування інклюзивного спортивного майданчика: йдеться про спортивний інклюзивний майданчик на території школи №28. Він буде доступним для дітей з особливими освітніми потребами, учнів та мешканців громади.

№14. Створення інклюзивного укриття для учасників освітнього процесу коледжу та громади. Укриття планують побудувати на території Галицького фахового коледжу імені В'ячеслава Чорновола за адресою вул. Лепкого, 4, корпус №2.

№2. Інклюзивна поліклініка: модернізація прилеглої території тернопільської міської дитячої поліклініки за адресою вул. Юрія Федьковича, 16. Там пропонують облаштувати дитячий майданчик і нові доріжки.

№23. Пішоходизація вул. Олени Кульчицької: передбачає реконструкцію історичної вулиці Олени Кульчицької. За задумом, вулицю мають перетворити з проїжджої на пішохідну зону.

№4. Облаштування на зупинках міста інформаційних табло поблизу соціально важливих об'єктів: вони інформуватимуть про рух громадського транспорту на 15 зупинках.

№3. Благоустрій спортивно-відпочинкової зони біля футбольних полів «ДЮСШ "ФАТ" ТМР» для всіх поколінь громади: передбачається благоустрій території, оновлені алеї, зони відпочинку, ігрові зони та місця для загально розвиваючих занять в парку «Сопільче» неподалік вул. Торговиця, 11Б.

У міській раді Тернополя зазначили, що зазначені проєкти реалізовуватимуть в 2026 році за гроші міського бюджету.