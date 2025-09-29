Авто злетіло з дороги на узбіччя

У Тернополі на об’їзній дорозі на вул. Степана Будного трапилася смертельна аварія. Водій позашляховика Suzuki Grand Vitara злетів з дороги на узбіччя. В результаті загинув його пасажир.

Смертельна ДТП сталася близько 16:30 28 вересня. Правоохоронці встановили, що на вулиці Степана Будного 44-річний водій не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя, де автомобіль перекинувся. На місці події загинув 37-річний чоловік, повідомили в поліції Тернополя в понеділок, 29 вересня.

Загиблим виявився житель обласного центру. На місце викликали швидку допомогу, однак медики лише констатували смерть чоловіка від отриманих травм.

За фактом аварії правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель однієї людини). Поліція встановлює всі обставини ДТП. У водія відібрали зразки крові для встановлення, чи перебував він під час аварії в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.