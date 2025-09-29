Лікарі швидкої лише констатували смерть

На Тернопільщині у селі Великий Кунинець сталася смертельна аварія, в якій загинув неповнолітній мотоцикліст та пішохід. Правоохоронці попередньо встановили, що водій двоколісного наїхав на чоловіка.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася близько 20:30 27 вересня поблизу села Великий Кунинець Вишнівецької громади. На місце аварії селяни викликали швидку допомогу та поліцію. За попередніми даними, 17-річний мотоцикліст не впорався з керуванням та наїхав на 49-річного пішохода, жителя села Залісці, який йшов узбіччям дороги, повідомили в поліції Тернопільщини в понеділок, 29 вересня.

Унаслідок ДТП водій мотоцикла та пішохід загинули на місці події від отриманих травм. Лікарі бригади швидкої лише констатували їхню смерть.

За фактом аварії правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб). Поліція встановлює всі обставини аварії.