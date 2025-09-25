Смертельна аварія сталася близько 23:00

Правоохоронці Тернопільщини розслідують обставини смертельної ДТП, в якій загинув 58-річний чоловік. Аварія сталася біля Ланівців близько опівночі.

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 24 вересня неподалік міста Ланівці на трасі Тернопіль – Збараж – Ланівці. Повідомлення про аварію надійшло на спецлінію правоохоронців близько 22:44, повідомили в поліції Тернопільщини в четвер, 25 вересня.

На місце події виїхали поліцейські та бригада швидкої медичної допомоги. Під час перевірки встановили, що водій автомобіля Hyundai Sonata під час обгону не врахував дорожньої ситуації, не вибрав безпечної швидкості руху та виїхав за межі проїзної частини дороги.

Як наслідок, автомобіль перекинувся, а чоловік отримав смертельні травми. Медики бригади швидкої допомоги лише констатували його загибель. Тіло водія передали на проведення судово-медичної експертизи.

За фактом смертельної ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті людини).

Додамо, що в липні на цій самій трасі Тернопіль – Збараж – Ланівці в аварії загинуло четверо людей, серед них – одна неповнолітня дівчина. Водій легковика врізався у вантажівку. Всі загиблі – пасажири легкового авто.