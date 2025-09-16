ДТП сталася на станції Озерна

На залізничній станції села Озерна неподалік Тернополя потяг наїхав на чоловіка, який сидів між пероном та коліями. Від отриманих травм постраждалий загинув. Машиніст потягу розповів поліцейським, що він намагався привернути увагу чоловіка, сигналив, а потім застосував екстрене гальмування, однак це не допомогло.

Вночі 15 вересня на поліцейську телефонну лінію черговий станції Озерна повідомив, що вантажний потяг сполученням «Тернопіль – Клепарів» травмував невідому особу. Правоохоронці виїхали на місце події і встановили, що близько 23:18 потяг наїхав на чоловіка, повідомили в поліції Тернопільщини у вівторок, 16 вересня.

Бригада екстреної медичної допомоги, яка теж прибула на виклик, констатувала смерть потерпілого. Правоохоронці встановили, що загиблий – 60-річний житель Зборівської громади. За словами машиніста, чоловік сидів між пероном та колією. На звукові сигнали не реагував.

У машиніста взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Наразі в поліції відкрили кримінальне провадження за фактом ДТП за ч. 3 ст. 276 КК України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, що спричинило загибель людей). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.