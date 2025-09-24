Інцидент трапився в парку Національного відродження

У Тернополі велосипедист збив мешканку, яка везла дитину у візочку. За повідомленням поліції травми отримали жінка, шестимісячна дитина та сам велосипедист. Правоохоронці зареєстрували факт ДТП і розслідуватимуть обставини аварії.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 23 вересня близько 13:35 у парку Національного відродження, повідомили в поліції Тернопільщини в середу, 24 вересня.

Під час перевірки поліціянти встановили, що велосипедист на швидкості їхав пішохідною зоною від проспекту Степана Бандери, а саме від колишнього пам’ятника літаку в напрямку до Співучого поля. Чоловік не зупинився і наїхав на жінку, яка везла дитину у візочку.

У результаті удару – дитина випала на асфальт та отримала тілесні ушкодження. На місце ДТП також викликали бригаду швидкої допомоги, лікарі якої надавали меддопомогу і 33-річному водію велосипеда, і жінці, яка виявилася бабусею дитини. У поліції встановлюють всі деталі інциденту.

За фактом ДТП правоохоронці відкрили адміністративне провадження за ст. 122 КУпАП. Винуватцю аварії загрожує 340 грн штрафу.