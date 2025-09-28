Потерпілих військових госпіталізували

У суботу, 27 вересня, в Тернополі водій наїхав на двох військовослужбовців після того, як вони намагалися перевірити його військово-облікові документи. Про це повідомили у поліції Тернопільщини.

У суботу близько 19:30 до Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Іванни Блажкевич водій автомобіля Daewoo Lanos наїхав на двох військовослужбовців.



Поліцейські з’ясували, що під час відпрацювання військові перевіряли у водія військово-облікові документи. Однак чоловік відмовився їх надати, зачинився в автомобілі та згодом збив двох військових. Внаслідок наїзду вони отримали травми.



«Ще один військовий застосував пристрій для відстрілу гумових куль і здійснив постріл у колесо автомобіля. Внаслідок цього ніхто не постраждав», – додали у дописі.



Потерпілих військових госпіталізували. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини інциденту, перевіряють записи з камер відеоспостереження, опитують свідків та очевидців.

Нагадаємо, 25 вересня повідомляли, що у місті Сарни Рівненської області між поліцейськими та дружинами мобілізованих виникла сутичка. За попередньою інформацією, обурені місцеві жительки приїхали до будівлі ТЦК та СП, куди відвезли їхніх чоловіків. Оскільки жінки почали конфліктувати, на місце події викликали патрульних, які спробували затримати одну з них.