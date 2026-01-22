Підчерги змінили для вулиць на районі «Сонячний» та «Канада»

Починаючи з 22 січня 2026 року, в акціонерному товаристві «Тернопільобленерго» змінили підчерги відключень для 15 вулиць спальних мікрорайонів «Сонячний» та «Канада». У повідомленні обленерго йдеться, що підчерги змінені тимчасово до окремого розпорядження.

Перелік адрес, які з 22 січня із підчерги 5.2 тимчасово перенесені в підчергу 3.2, згідно з графіком погодинних відключень:

вул. Великого 1 (кв. 1-80), 3 (кв. 1-118), 4, 4Б, 6, 7 (кв.161-268), 8, 10, 12;

вул. Курбаса 2, 4, 6, 6Б;

вул. Вишневецького 1, 3, 5, 7, 9, 12;

вул. Симоненка 1;

вул. Київська 1, 3, 3С, 5 ,7 ,7В;

вул. Куліша 2, 4;

вул. Тарнавського 32, 34, 38;

провулок Тарнавського 1, 2, 4, 8;

З 22 січня також адреси із підчерги 5.2 тимчасово перенесені в підчергу 2.2, згідно з графіком погодинних відключень:

вул. 15 квітня 1, 3, 5, 7, 7А, 9;

вул. Київська 18;

вул. Злуки 53, 53А, 55, 57, 59;

вул. Бойчуків 1,1А, 3, 17;

З 22 січня перелік адрес, наведених нижче, із підчерги 3.2 тимчасово перенесені в підчергу 5.2, згідно з графіком погодинних відключень:

вул. Захисників України 5 (кв. 109-324);

вул. Лепкого 5А, 7;

вул. Злуки 39, 41, 43;

вул. Гузара 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;

вул. Тарнавського 2, 4.

З 27 січня перелік адрес, наведених нижче, із підчерги 5.2 тимчасово перенесені в підчергу 3.2, згідно з графіком погодинних відключень:

вул. Лепкого 6, 6А, 8, 10;

вул. Київська 12,14,16;

вул. Гуцульська, Лемківська, Бойківська;

вул. Бойчуків 5, 5А, 7, 9, 11, 13, 15;

вул. Галицька 56, 58;

вул. Коновальця 9 (кв. 1-32),15, 17, 18, 23.

На сайті АТ «Тернопільобленерго» повідомлять додатково, оли будинки за цими адресами повернуться до попередніх підчерг з відключення електропостачання.