У торговому центрі Forum Lviv продемонстрували пожежну систему

У торгово-розважальному центрі Forum Lviv продемонстрували пожежну систему та способи евакуації відвідувачів. Заклад оснащений сучасною протипожежною системою. Також на регулярній основі проводять тренінги для персоналу, як поводитися в надзвичайних ситуаціях.

«В торговому центрі Forum Lviv на регулярній основі проходять тренінги та регулярні навчання для обслуговучого персоналу та для працівників торгового центру. Окрім того, в торговому центрі працює цілодобовий пост спостереження за роботою протипожежних систем», – директорка ТРЦ Forum Lviv Марина Нестеренко.

Димові сповіщувачі, системи пожежогасіння й оповіщення з колонок – всі ці деталі є елементами пожежної системи. Але головне – орієнтуватися по евакуаційних світильниках з надписами «вихід» і стрілках – ці знаки приведуть до евакуаційного виходу. Ручки оснащені системою «антипаніка» – якщо натиснути, двері відчиняться.

«Тобто кожне приміщення має евакуаційний вихід. Великі приміщення, в яких більше двісті-триста квадратів, може бути по два, по три і по чотири евакуаційні виходи», – каже технічний директор «Forum Lviv» Андрій Сокіл.

Якщо ж паніка все ж почалася, радять знайти охоронця.

«Охоронця задача евакуювати відвідувачів. Це є їх перше завдання. Він не покидає поверх, не покидає рівень, окремі пости. Кожен пост має свою зону відповідальності, і він покидає пост тільки після того, як остання людина евакуйована з його поста», – розповів технічний директор Forum Lviv Андрій Сокіл.

У ТРЦ Forum Lviv цього тижня ще раз пройшли тест на безпеку. У робочий час закладу евакуаційні виходи – у повному доступі. Ще раз перевірили і так звані «кранкомплекти».

Для людей з інвалідністю та батьків із колясками під час надзвичайних ситуацій персонал ТРЦ може використовувати ліфти для транспортування пожежних підрозділів – таких тут є два.

Найголовніше під час надзвичайної ситуації – не почати панікувати й спокійно рухатися до евакуаційних виходів. Що ж до підземного паркінгу, то під час повідомлень про замінування він відчинений, можна спуститися до машини й виїхати назовні. Це суттєво полегшить пошук імовірної вибухівки. Але під час пожежі інші правила.

«Запам'ятайте: при пожежі евакуація в підземний паркінг заборонена. Евакуація відбувається тільки на наземні поверхи», – пояснює технічний директор «Forum Lviv» Андрій Сокіл.

У ТРЦ Forum Lviv кажуть: жодна техніка не варта людського життя. Тож у надзвичайних ситуаціях закликають зберігати спокій і дотримуватись правил.