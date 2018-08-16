У центрі Луцька військовий намагався себе спалити через рішення міськради

До стін будівлі міськради викликали пожежникіув, швидку допомогу та поліцію

У Луцьку військовослужбовець облив себе бензином та погрожував скоїти самопідпал. Причиною стало рішення депутатів Луцької міської ради спрямування 5 млн грн, які передбачалися на будівництво реабілітаційного центру для українських військових, на добудову школи №27. Інцидент трапився пізно ввечері 15 серпня поблизу будівлі мерії.

Про це у четвер, 16 серпня, повідомила речниця патрульної поліції Волині Ольга Бузулук, інформують «Волинські новини». Вона розповіла, шо близько 23:00 до патрульних надійшла інформація про те, що біля будівлі міськради чоловік намагається вчинити самогубство. Прибувши на місце події, вони побачили чоловіка, який був облитий горючою речовиною і тримав у руках запальничку. За словами речниці, чоловік поводився агресивно і погрожував себе підпалити. Згодом з’ясувалося, що чоловік є українським військовослужбовцем, який брав участь у бойових діях на сході країни.

Також Бузулук додала, що причиною спроби самопідпалу військового могла бути незгода з рішенням Луцької міськради про тимчасове перенесення коштів, які були призначені для майбутнього реабілітаційного центру для воїнів АТО на добудову школи №27.

Психологині Олені Звєрєвій, яка приїхала поспілкуватися з військовим, вдалося вмовити чоловіка не здійснювати самопідпал. У супроводі поліції його госпіталізували до психлікарні.

Згодом стало відомо, що спробу підпалу вчинив 23-річний волинянин Станіслав Р. з позивним «Ганс», який воював у складі «Азову». Чоловік відзняв аудіо-прощання для своїх побратимів та надіслав його друзям.

Зазначимо, що 13 серпня під час сесії Луцької міської ради депутати розглядали питання про виділення коштів на добудову школи №27, аби цього року діти могли там розпочати навчання. Після довгих дискусій депутати прийняли рішення спрямувати 5 млн грн, які передбачалися на будівництво реабілітаційного центру для українських військових, які брали участь у російсько-українській війні на Донбасі, на добудову 27 школи. Цю суму обіцяють повернути на центр протягом двох місяців, адже зараз використати кошти все одно немає можливості, адже документація на центр проходитиме експертизу.

Попри це, таке рішення викликало обурення серед активістів та учасників бойових дій, які прийшли на сесію для того, аби відстояти гроші центру. За їхніми словами, вони не вірять владі та впевнені, що кошти, передбачені на центр, не повернуть.

Як повідомляв ZAXID.NET, у 2017 році в органах соціального захисту коштів вистачило лише на психологічну реабілітацію 42% учасників бойових дій на Донбасі, які її потребували.