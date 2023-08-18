Агресивного чоловіка затримала поліція в центрі Львова

У п’ятницю, 18 серпня, у центрі Львова оголений чоловік, вдягнений в жіночу перуку та елементи жіночого одягу, чіплявся до перехожих. Він чинив спротив поліцейським, які приїхали його затримувати, та намагався вкусити правоохоронця.

Як видно на відео, оприлюдненому в місцевих Telegram-каналах, поліцейські затримували оголеного чоловіка, одягненого в бюстгалтер та жіночу перуку, біля кафе на розі вул. Сербської та Староєврейської у Львові.

У патрульній поліції розповіли ZAXID.NET, що отримали виклик про чоловіка у жіночому одязі, який неадекватно поводився в одному із закладів у центрі міста. Коли поліцейські прибули на місце події, чоловік чіплявся до людей на вулиці з непристойними пропозиціями. Намагався накинутися на одного з перехожих.

Під час затримання чоловік спробував вкусити поліцейського, однак невдало. 41-річного затриманого доправили в відділ поліції, де з ним спілкуються слідчі.