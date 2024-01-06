У центрі Львова провели загальноміське освячення води. Фото дня
Воду освятили військові капелани різних конфесій
Суспільство — Зоряна Казмірук, 0 0
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У суботу, 6 січня, на свято Богоявлення на площі Ринок у Львові традиційно відбувся Чин освячення води. Як і торік, воду освятили військові капелани різних конфесій, які духовно супроводжують наших військовослужбовців. Упродовж дня львів’яни зможуть взяти свячену воду до своїх домівок із великого резервуару.
Фото: Telegram Максима Козицького
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