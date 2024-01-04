Традиційно загальноміське водосвяття відбувається на Водохреща на площі Ринок

На свято Богоявлення, 6 січня, на площі Ринок у Львові традиційно відбудеться Чин освячення води. Як і торік, воду освятять військові капелани різних конфесій.

Як повідомили 4 січня у прес-службі ЛМР, Чин освячення води розпочнеться 6 квітня о 12:00 на площі Ринок.

«Щорічне загальноміське екуменічне освячення води у день Богоявлення Господнього – це добра традиція для міста Львова. Цього року Чин освячення вже вдруге звершать львівські військові капелани різних конфесій, які постійно є з нашими захисниками і духовно підтримують їх», – розповів директор департаменту «Адміністрація міського голови» Львівської міської ради Євген Бойко.

Після цього львів’яни зможуть взяти до своїх домівок освячену воду із великого резервуару обʼємом 1500 літрів, що протягом дня буде розташований на площі Ринок.

«Ми більше прив’язуємося до води, яку освячуємо, що є цілющою, на яку сходить Боже благословення – і ми власне цією водою благословляємо наше місто, наші помешкання, наші родини. Але також це свято – це особливий момент, коли Бог являється в повноті: Бог промовляє, Святий Дух сходить. Тобто важливий момент свята у тому, що Бог є з нами. Бог залишається з тими людьми, які по-особливому моляться, просять цього Божого благословення – і через це об’явлення і сходження у воду маємо особливий момент віри в Божу присутність і Божу силу, яку опісля ми несемо в наші помешкання і сім’ї», – пояснив сенс свята у коментарі «Духовній величі Львова» капелан Львівської міської ради о. Андрій Сіданич.