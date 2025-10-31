На проспекті Тараса Шевченка у Львові тимчасово встановили скульптуру «Давид» німецького художника Георга Вольфа. Скульптура була встановлена у межах Тижня скульптури у Львові, який цього року проходить під темою «Діалоги». Після завершення події «Давид» мандруватиме іншими локаціями міста. Він уже встиг побувати поблизу театру ляльок.

«Давид» – борець за свободу, символічна фігура, що наважується виступити проти велетня і перемагає його. Давид уособлює мужність і рішучість.

Скульптура зроблена з рейок та інших металевих частин, які автор знайшов у Львові. Інсталяцію він створив безпосередньо у Львові. Георг Вольф подарує скульптуру місту як знак солідарності та поваги до України.

«Хоч іржа може здаватися символом занепаду, насправді це оксид заліза – той самий компонент, що транспортує кисень у крові. Іншими словами, саме іржа «надає крові її колір», без оксиду заліза – немає життя», – розповідають організатори.

Вже можна побачити скульптуру «Дідо» від української студії дизайну та архітектури Makhno studio встановлять у Музеї народної архітектури і побуту імені Климентія Шептицького.

Дідо Небокрай (фото музею народної архітектури та побуту)

«Діалог – це основа будь-якого розвитку. У мистецтві він відбувається не лише між людьми, а й між скульптурою та простором, між минулим і сучасністю. Проєкт "Дідо" входить, властиво, у такий діалог і розвиває давню традицію української кераміки. Дідо уособлює ідею роду як неперервного кола: від діда до внука, від землі до неба. Це сучасне переосмислення української міфології та символів, що жили у глині, дереві й піснях»,— говорить Павло Гудімов, куратор Львівського тижня скульптури

Скульптура має висоту майже 7 метрів і вагу 526 кілограмів. Автори роботи - Сергій Махно та Олександр Яровий.

Також у межах Тижня скульптури 2025 у місті з’являться інші сучасні скульптури.