Мешканці та гості Львова могли помітити, що протягом вересня-жовтня у знакових локаціях міста несподівано з’являються мініскульптури заввишки до 30 сантиметрів. Це – проєкт «Особистий простір. Діалоги» львівського скульптора Дениса Шиманського, що триває у межах Тижня скульптури 2025. Цього року його назва – «Діалоги».

Тож поява цих невеличких фігурок максимально точно відповідає обраній фестивалем темі.

«У Львові я встановлюю 20 об’єктів на певний час, потім демонтую, щоб звільнити місце для нових ідей і робіт. Це мій діалог із містом через 20 точок: Оперний театр, пам’ятник Федорову, фонтан на площі Коліївщини, органний зал, Личаківський цвинтар, Стрийський парк – інтервенція до дипломної роботи Ярослава Мотики у фонтані з лебедями, залізничний вокзал, Львівська політехніка», – розповів Денис Шиманський ZAXID.NET.

«Мені подобається спонтанність міста. Ідеш, бачиш пам’ятник – це одна історія, архітектуру – інша. Придивляєшся до будинку, балконів, вікон, деталей – і помічаєш, як скульптура вступає в діалог з простором», – додає він.

Роботи Шиманського, хоч він і називає їх «інтервенцією», позбавлені агресії. Герої займаються власними справами та водночас ведуть діалог і з тими пам’ятками (чи пам’ятниками), на яких вони опинились та з простором міста загалом.

Крім того, вони мають власну незалежність та самостійність, у чому можна легко переконатись на виставкі «Гліпотека».

Ми відшукали ті скульптури, які уже встановлені, дослідили локації та пропонуємо несподіваний та тимчасовий маршрут Львовом. Це спеціальний шлях містом Львова ‒ від пам’ятника Федорову до вокзалу, від площі Коліївщини до собору Святого Юра. Залишилось ще декілька локація, які також мають приєднатись до проєкту, тож і ця новина буде доповнюватись.

Уже встановлені скульптури на таких локаціях:

На фонтані на площі Коліївщини.

У фойє та на воротах до прибудинкової території Органного залу.

На двох ліхтарях перед головним входом до Національного університету «Львівська політехніка».

На скульптурі «Лілея», яка стоїть посеред озера у Стрийському парку (вона з’явилась першою).

На декоративній стіні транспортного хабу (перетин вулиць Генерала Чупринки та Степана Бандери).

На памʼятнику королю Данилу Галицькому.

На фасаді Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької;

На бічному фасаді Порохової Вежі.

На пам’ятнику Івану Федоровичу. З цією скульптурою вийшла несподівана та майже детективна історія. Після її встановлення (зрозуміло, що дозволи на всі скульптури є) пильні букіністи повідомила поліцію про… вибухівку. Поліція побачила, що фігурка є безпечною, проте зняла її та залишила біля підніжжя пам’ятника. Довелось встановлювати її ще раз.

Стежити за «життям» проєкту можна на сторінці автора в Instagram.

Фото Катерини Сліпченко