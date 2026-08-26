На місці пожежі працюють підрозділи рятувальників

У середу, 26 серпня, у місті Самбір на Львівщині сталася пожежа в супермаркеті АТБ, що на площі Ринок.

Як повідомили ZAXID.NET у ДСНС Львівщини, за попередніми даними, в супермаркеті на пл. Ринок у Самборі горить електрощитова. На місці працюють пожежники.

Як видно з оприлюднених у телеграм-каналах фото та відео, з будівлі супермаркету вибивається густий чорний дим.