У Турківській міськраді вилучають документи у справі переплати близько ₴800 тис. за сміттєвоз

Досудове розслідування у справі із закупівлею сміттєвоза за завищеною ціною завершили

Нацполіція і прокуратура вилучають документи у Турківській міській раді, які можуть бути пов’язані зі справою про зловживання службовим становищем мером міста. Про це ZAXID.NET розповів міський голова Турки Геннадій Когут.

Зокрема, посадовець зазначив, що обшуки проводять у справі із закупівлею сміттєвоза за завищеною ціною. Як повідомляв ZAXID.NET, наприкінці 2016 року Турківська міська рада придбала за 1,2 млн грн КамАЗ у приватного підприємця, пропозиція якого перемогла на тендері. Щоправда, за такою ціною він пропонував продати вантажівку MAN. Слідчі з’ясували, чому замість вантажівки MAN придбали КамАЗ. Так, після проведення тендеру міський голова Турки видав розпорядження про створення комісії, яка нібито 8 грудня оглядала автомобілі підприємця. Посадовці Турківської міськради склали акт огляду пропонованого підприємцем сміттєвоза MAN, 2001 року випуску, однак виявили недоліки. Підприємець натомість запропонував сміттєвоз марки КамАЗ-43106, 2007 року випуску, який, на думку членів комісії, відповідав технічним вимогам. Тому вони запропонували змінити предмет закупівлі. Згодом експертиза встановила, що реальна вартість придбаного КамАЗа становить 405 тис. грн, а не 1,2 млн грн.

У межах досудового рослідування цієї справи Геннадію Когуту 1 вересня обрали міру запобіжного заходу – домашній арешт на два місяці, який потім Галицький районний суд Львова продовжив до 30 грудня 2017 року. Геннадій Когут подав апеляцію на це рішення, яку 9 листопала суд задовольнив. Як розповів ZAXID.NET Геннадій Когут, досудове розслідування у цій справі правоохоронці вже завершили.

«Зараз прокуратура дала мені для ознайомлення клопотання про відсторонення мене від посади», - зазначив міський голова Турки, і додав, що слідством ще не визначено, який суд розглядатиме його справу, і коли.

У прес-службі Нацполіції у Львівській області ZAXID.NET підтвердили факт проведення слідчих дій у Турківській міській раді. Детальнішу інформацію обіцяють надати згодом.

Зазначимо, що у березні минулого року правоохоронці уже проводили обшуки у міського голови Турки. Про це тоді повідомив голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка. Він підтвердив, що причиною було придбання сміттєвоза за ціною у чотири рази вищою від ринкової.

«Дуже шкода, що деякі люди «не бачать берега» у своїй захланності. Працівники правоохоронних органів проводять обшук у міського голови м. Турка. Підозрюють у тому, що ціна, за яку купили сміттєвоз, завищена в чотири рази», –зазначив Олег Синютка.