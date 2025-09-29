Аварія сталася на трасі Івано-Франківськ – Галич

Вранці 29 вересня на трасі Івано-Франківськ – Галич у кювет перекинувся Mitsubishi L200. Внаслідок отриманих травм загинув 47-річний військовий, який повертався з відпустки на фронт.

Як розповіли у поліції Івано-Франківської області, аварія сталася близько 6:00.

«47-річний водій не впорався з керуванням, допустив занос автомобіля, внаслідок чого виїхав за межі проїзної частини дороги та з’їхав у кювет. Внаслідок аварії житель села Перегінське Калуського району від отриманих травм загинув на місці події», – зазначили правоохоронці.

Mitsubishi L200 перекинувся у кювет. Фото поліції

У Перегінській громаді повідомили, що за кермом автівки був сержант понтонно-мостового батальйону військової частини А 7147 Роман Руснак. Він служив у війську з квітня 2022 року: спочатку у Тернопільській області, а згодом – на Донеччині та Харківщині.

«Роман Руснак трагічно загинув у Галицькому районі під час ДТП, повертаючись з відпустки до місця несення служби», – сказали в громаді.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).