Схему організувала колишня бухгалтерка санаторію

Правоохоронці викрили масштабну схему привласнення грошей у спеціалізованому санаторії «Косів» Міністерства охорони здоров’я. У закладі роками виплачували зарплатню фіктивно працевлаштованим родичам та знайомим посадовцям.

Як повідомили в Офісі генпрокурора у середу, 24 червня, на роботу у закладі фіктивно оформили щонайменше 37 людей. Їх вносили до штатного розпису та табелів обліку робочого часу, нараховували зарплати й премії, хоча фактично вони не працювали. Частину працівників підбирали серед родичів і знайомих посадовців, їм забезпечували формальний стаж та відрахування до Пенсійного фонду.

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Організаторкою схеми слідство вважає колишню головну бухгалтерку, яка згодом обійняла посаду заступниці директора з економічних питань. До махінацій також залучили директорку санаторію, бухгалтерку з оплати праці, інспекторку з кадрів та інших працівниць бухгалтерії.

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«Документацію з неправдивими відомостями про відпрацьований час підписувало керівництво, після чого гроші перераховувалися на банківські картки. Доступ до рахунків мала головна бухгалтерка, яка знімала готівку та розподіляла її між учасницями схеми, за якою протягом 2019-2024 років із бюджету незаконно виплатили понад 15,3 млн грн», – розповіли у прокуратурі.

На оприлюднених правоохоронцями фото видно, що йдеться про санаторій «Косів» у селі Смодна на Прикарпатті. 16 травня Івано-Франківський міський суд дозволив провести обшуки у Mercedes-Benz заступниці директора закладу.

Загалом прокурори повідомили про підозру п’ятьом службовцям санаторію. Їм інкримінують заволодіння бюджетними грошима шляхом зловживання службовим становищем (ст. 191 КК України). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Чотирьох підозрюваним обрали запобіжні заходи у вигляді застави в розмірі 998 тис. грн, а заступниці головного бухгалтера – 1,6 млн грн.