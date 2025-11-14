Голосування на конференції у Дубаї

Під час 27-ї генеральної конференції міжнародної ради музеїв було ухвалено рішення, що у виконавчій раді ІСОМ не буде представників Росії. Конференція триває з 11 по 17 листопада у Дубаї, ОАЕ. Її цьогорічна тема – майбутнє музеїв у швидкозмінних суспільствах.

Після того як оголосили результати виборів виконавчих органів ІСОМ на період 2026-2028 рік стало відомо, що у виконавчій раді ІСОМ не буде представників Росії.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку повідомили представники українського ІСОМ.

«Наші зусилля з інформування виконавчих органів ІСОМ та міжнародних комітетів про порушення представниками ІСОМ Росії міжнародного гуманітарного права, Кодексу Етики ІСОМ, Гаагської конвенції та неприпустимість балотування їх до виконовачих органів ІСОМ були не марними», ‒ йдеться у повідомленні.

На жаль, членство РФ в цій організації повністю припинено не було. «Відповідно до статуту ЮНЕСКО (його 2-ї статті), будь-яка країна припиняє членство в ЮНЕСКО, якщо вона виключена з ООН. Тому ми не можемо зараз діяти у цьому напрямку. Що ми можемо зробити і що ми робимо, так це працювати щодня з метою документування та фіксації руйнувань. І ми проводимо багато заходів для цього, збираючи матеріали, про які я говорила раніше», ‒ свого часу розповіла ZAXID.NET координаторка ЮНЕСКО К'яра Децці Бардескі.

Міжнародна рада музеїв (ICOM) ‒ всесвітня демократична громадська організація зі сприяння розвиткові зв'язків та взаємодопомозі між музеями та музейними працівниками різних країн. Створена вона у 1946 році в Парижі (Франція) під егідою ЮНЕСКО.

Організація об'єднує музеї більше 80-ти країн, де створені національні комітети.