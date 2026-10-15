Віктор Павлік потрапив до лікарні після відвідування стоматолога

У 60-річного народного артиста Віктора Павліка виникло ускладнення після хірургічного втручання в стоматології. У співака раптово відкрилася кровотеча. Про це повідомила його дружина Катерина Репяхова.

За словами Катерини Репяхової, напередодні інциденту співак переніс стоматологічну операцію, після якої хірург-стоматолог призначив йому ліки, не уточнивши можливих індивідуальних реакцій організму на препарати. Уже вночі у Віктора Павліка почалася сильна кровотеча, тож артисту знадобилася термінова медична допомога.

«Почалася кровотеча, прокинувся з повним ротом крові і надалі не припинялася. Я дуже злякалася. Я просто в шоці. І найбільше зараз картаю себе за те, що не проконтролювала одразу все особисто. Хоч би надалі все було добре», – розповіла Катерина Репяхова.

Дружина Віктора Павліка поділилася, що після встановлення штучного клапана серця у 2024 році артист має постійно приймати варфарин – антикоагулянт, який зменшує згортання крові та допомагає запобігати утворенню тромбів.

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«Чи зобовʼязаний лікар перед хірургічним втручанням зібрати анамнез пацієнта? Зокрема, чи повинен він запитати про попередні операції, хронічні захворювання та препарати, які пацієнт приймає на постійній основі? Чи є це обовʼязковою частиною передопераційної підготовки, чи відповідальність за повідомлення цієї інформації лежить виключно на пацієнтові?», – наголосила жінка.

Віктору Павліку наклали шви. Наразі він почувається краще, однак у артиста залишилися сильні гематоми, розповіла Катерина Репяхова.

*Ця інформація має виключно інформаційний характер і не містить жодних порад щодо здоров’я. Якщо вам потрібні такі поради, зверніться до спеціаліста!