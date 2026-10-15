Європейський союз співфінансує капітальний ремонт і реставрацію приміщень Львівського обласного госпіталю ветеранів війн

Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи оголосив тендер на капітальний ремонт приміщень четвертого поверху блоку «К» на вул. Івасюка, 31 у Винниках. Там облаштують центр відновлення органів слуху. Про це йдеться в повідомленні про тендер опублікованому у Prozorro 13 жовтня. Проєкт співфінансується Європейським Союзом у межах Ukraine Facility.

Очікувана вартість робіт становить 92,5 млн грн без ПДВ. Фінансування здійснюється з державного та місцевого бюджетів. Зокрема, з місцевого бюджету виділено 37,8 млн грн.

У межах капітального ремонту приміщень підрядник виконає комплексний обсяг робіт: розбере старі цегляні перегородки, покриття підлог, демонтує вікна, двері, сантехніку й електромережі, зведе нові цегляні й гіпсокартонні перегородки з підсиленням металевими каркасами, пофарбує стіни, укладе нову керамічну плитку та медичний лінолеум, а також встановить понад 329 метрів захисних відбійників із нержавійки, поручні й кутники. Відбудеться також повне оновленя інженерних мереж, улаштування нових систем опалення, водопостачання, каналізації.

Раніше медустанова пройшла низку трансформацій та залучила міжнародну підтримку. Зокрема, 3 лютого обласна рада приєднала до госпіталю Львівський обласний кардіоцентр, який став його структурним підрозділом і де планували створити модуль ургентної допомоги, травматологічне та хірургічне відділення. Крім того, госпіталь виграв грант від уряду Чехії на 32 млн євро для реконструкції приміщень кардіоцентру на вулиці Кульпарківській. У січні заклад також відвідав президент Чехії Петр Павел. Чеська сторона фінансово долучилася до оновлення хірургічного відділення й операційних залів у Винниках, де за програмою MEDAVAC працюють чеські лікарі.

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