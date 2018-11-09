У Винниках триває міжнародна археологічна конференція

СуспільствоОрися Шиян, сьогодні, 09:542990

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У Винниках триває міжнародна археологічна конференція
фото Винниківська МР
На конференцію зїхалися близько 60 учасників з України та Польщі

У Винниках розпочала роботу міжнародна археологічна конференція «На межі культур та етносів». Вона відбувається вже вдев'яте у Винниківському історико-краєзнавчому музеї. Науковці досліджуватимуть взаємовплив різних культур від найдавніших часів до сьогодення, вивчатимуть археологічні матеріали.

«Сьогодні це для нас надзвичайно важливо: повернути українцям їхню історію, щоб праці наших вчених були визнані у світі та ідентифікувалися з Україною. Не з Радянським союзом, не з Росією, а саме з Україною. Тому Винниківська міськрада не може стояти осторонь, ця конференція говорить і про наше місто. Сприяння такій важливій науці, як археологія ‒ це почесне право яке отримали Винники», ‒ наголосив міський голова Винників Володимир Квурт.

Партнером заходу є Жешувський університет (Польща). На конференцію з’їхалася не тільки наукова українська еліта, але й фахівці з усієї Європи – загалом 60 учасників. Вчені намагатимуться зіставити різні методичні підходи у вивченні археологічних матеріалів, їхніх результати, отримані різними науковими школами для отримання масштабніших і точніших даних давньої історії.

Підсумком конференції буде видання збірника з новими науковими здобутками. Конференція триватиме до 10 листопада.

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