23 вересня трамваї №4 та №8 тимчасово не курсуватимуть на Сихів

У вівторок, 23 вересня, «Львівобленерго» проводитиме реконструкцію міських електричних мереж. Приблизно з 9:30 до 18:00 буде знеструмлено тягову підстанцію «Львівелектротрансу», що живить трамвайну лінію на вул. Стуса. У цей період трамваї №4 та №8 тимчасово не курсуватимуть на Сихів. За маршрутом трамвая №8 запустять дублюючий автобус №8т (вул. Вернадського–пл. Галицька).

Як повідомила Львівська міськрада, зранку 23 вересня до 9:30 та ввечері після завершення робіт фахівцями «Львівобленерго» трамваї їхатимуть за звичними маршрутами.

На період ремонтних робіт, з 9:30 до 18:30, трамваї №4 курсуватимуть за зміненим кільцевим маршрутом: залізничний вокзал - вул. Бандери - пл. Ринок - вул. І. Франка - вул. Вітовського - вул. Київська - залізничний вокзал. Трамваї №8 в цей період не курсуватимуть.

Тимчасова схема руху трамваїв №4. Клікніть для збільшення

Щоб мінімізувати незручності для пасажирів, 23 вересня з 8:30 і до 18:30 за маршрутом трамвая №8 запустять дублюючий автобус №8т, зі сполученням вул. Вернадського - пл.Галицька. На лінії буде працювати 8 автобусів з інтервалом 12-13 хвилин.

Окрім того, у 23 вересня суттєво підсилять маршрут №53, що з'єднує Сихів та Новий Львів з центральною частиною міста. На лінію додадуть ще 6 машин, відтак на маршруті буде курсувати загалом 28 автобусів.

«Перед знеструмленням станції частина вагонів цього маршруту поїде у депо, а частину зупинять на лінії у місцях, де вони не заважатимуть дорожньому руху. Це дозволить після завершення робіт оперативно відновити курсування трамваїв №8», – пояснив директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило.