Водій перевищив дозволену у межах міста швидкість 50 км/год

Львівські патрульні зупинили водія автомобіля Skoda Scala, який за даними приладу TruCaм їхав у населеному пункті зі швидкістю 83 км/годину. Його зупинили і з’ясували, що водій мав ознаки наркосп’яніння.

Інцидент трапився вранці 28 червня на вулиці Стрийській. Водій погодився поїхати в медзаклад для перевірки.

«Під час спілкування з 32-річним порушником поліцейські помітили у нього ознаки наркотичного сп’яніння. Чоловікові запропонували поїхати на перевірку у медичний заклад. Тести показали, що водій під дією препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції», – повідомили 28 червня у патрульній поліції Львова.

На водія винесли постанову за перевищення встановленої швидкості та склали протокол за ч.1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом в стані сп’яніння).

Нагадаємо, у населених пунктах є обмеження швидкості руху для легкових автомобілів 50 км/год.