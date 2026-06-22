Внаслідок атаки на заводі зайнялися сильні пожежі

У понеділок, 22 червня, під ракетний удар потрапив завод із виробництва напівпровідників та компонентів для російського озброєння у Воронежі. Місцеві телеграм-канали повідомили, що завод атакували ракети. Згодом ураження підтвердили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

На відео, оприлюднених у мережі, видно великий стовп диму, який йде з будівлі, що належить Воронезькому заводу напівпровідникових приладів «Сборка».

Влучання у головний корпус заводу підтвердила осінт-спільнота «Гарбуз». За попередніми даними, влучання зафіксовані у чотирьох місцях, у двох із них зайнялися сильні пожежі.

Завод є провідним розробником дискретних напівпровідникових приладів, інтегральних мікросхем і силових модулів. Підприємство, зокрема, виробляє деталі до ЗРГК «Панцир», ракет «Іскандер-К» та Х-101.

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Місцеві телеграм-канали повідомили, що підприємство потрапила під ракетну атаку.

Доповнено 13:15. У пресслужбі Генштабу ЗСУ підтвердили ракетну атаку на Воронезький завод.

«Для ураження використовувалися високоточні крилаті ракети повітряного базування», – повідомили у пресслужбі Генштабу.

У Генштабі зазначили, що підприємство критично важливим елементом російського ВПК та виготовляє електроніку, зокрема, для ОТРК «Іскандер».