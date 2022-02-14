З понеділка, 14 лютого, у всіх школах Львівської громади відновлюють очне навчання. Тепер рішення про дистанційне тепер прийматиме адміністрація школи, а не львівська мерія.

Якщо серед учнів якоїсь школи спостерігається великий рівень захворюваності, директори будуть обирати дистанційну форму навчання. Якщо ж ситуація буде сприятливою, учні будуть навчатись наживо. Раніше ж рішення про переведення на онлайн-навчання приймала міська комісія ТЕБ і НС.

Позашкільні гуртки, мистецькі школи та спортивні секції також відновлюють свою роботу.

Інші карантинні обмеження у Львові продовжують діяти. Зокрема, у для відвідування масових або розважальних заходів окрім сертифіката вакцинації потрібен негативний ковід-тест.