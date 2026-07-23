Востаннє вартість водопостачання переглядали у жовтні 2024 року

З 1 серпня 2026 року в Яремчі може подорожчати вартість водопостачання та водовідведення. Востаннє тарифи в місті переглядали у жовтні 2024 року.

Як йдеться у проєкті рішення виконкому Яремчанської міської ради, оприлюдненому 16 липня, тариф на централізоване водопостачання та водовідведення для підприємств та бюджетних установ загалом становитиме 118 грн (наразі – 90 грн).

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Водночас мешканці, які не перевищують норму споживання у 5,8 кубометрів на місяць, платитимуть 60 грн. Для тих, хто споживатиме воду понаднормово, вартість постачання та водовідведення кубометру води складатиме 120 грн.

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У разі ухвалення рішення, нові тарифи вступлять в дію з 1 серпня 2026 року.

Нагадаємо, востаннє тарифи на водопостачання та водовідведення в Яремчі переглядали у жовтні 2024 року. Відтоді вартість води для населення становить 46 грн і 90 грн (понад 5,8 кубометрів).