У Яремчі 68-річний водій тягача Renault, виїжджаючи на головну дорогу, збив місцеву мешканку. Від отриманих травм вона померла у лікарні.

Як розповіли у поліції Івано-Франківської області 1 жовтня, аварія сталася напередодні при виїзді з об’їзної дороги у місті Яремче.

«Мешканець Надвірнянського району, керуючи вантажним тягачем Renault, наїхав на жінку, яка переходила дорогу справа наліво відносно руху автомобіля. 67-річну потерпілу доставили до лікарні, однак у медзакладі вона померла», – зазначили правоохоронці.

Водій за кермом був тверезий. Слідчі відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.