Яворівський районний суд Львівської області визнав пенсіонерку Людмилу Гудзь винною у виправдовуванні російської збройної агресії проти України. Вона уклала угоду з прокурором про визнання винуватості, згідної з якою жінці присудили 5 років в’язниці, але звільнили від відбування покарання з іспитовим строком 2 роки.

За матеріалами справи, уродженка Оренбурзької області Росії, яка має українське громадянство, у червні 2023 року поширювала в забороненій соцмережі «Однокласники» дописи антиукраїнського характеру. 6 червня пенсіонерка вперше поширила відео, де чоловік на фоні прапора Росії з літерою Z у кольорах георгіївської стрічки виконує пісню «А мы ведем разведку боем». У змісті вказаного відео озвучувались тези російської пропаганди, на кшталт, що російські солдати рятують світ від фашизму.

9 червня Людмила Гудзь поширила проросійський допис, де було фото керівника ПВК «Вагнер», який звертається до росіян з проханням підтримки, оскільки хоче очолити так звану «спеціальну воєнну операцію»: «...Если народ поддержит мою иницативу и выберут меня как командира СВО на Украине, я даю слово офицера, взять Киев за 12 дней».

Поширенння Людмилою Гудзь вказаних матеріалів кваліфікували як повторне виправдовування, схвалення, підтримку та заперечення збройної агресії Росії проти України, розпочатої у 2014 році, а також глорифікацію осіб, які її здійснюють (ч.2, ч.3 ст. 436-2 КК України).

У суді пенсіонерка погодилася з пред’явленими їй обвинуваченнями та просила суд затвердили попередньо укладену з прокурором угоду про визнання винуватості. 22 січня 2024 року суд затвердив угоду та присудив Людмилі Гудзь 5 років позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання на іспитовий строк 2 роки. Вирок можна оскаржити в апеляції.