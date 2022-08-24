Вартість ставок і відомості про переможця аукціону поки є конфіденційними

У Гібралтарі на аукціоні продали першу конфісковану яхту російського мільярдера, проти якого раніше запровадили санкції. П'ятипалубна 72-метрова яхта Axioma колись належала мільярдеру Дмитру Пумпянському, пише Bloomberg.

Ця супер’яхта є першою виставленою на публічний аукціон після того, як повномасштабне вторгнення Росії в Україну змусило країни по всьому світі заарештувати розкішні судна росіян.

Вартість ставок і відомості про переможця аукціону поки є конфіденційними. Після завершення транзакції інформація про продаж буде опублікована приблизно через два тижні.

Пумпянський володів часткою в компанії «ТМК» — найбільшому виробнику труб в Росії. Його продукцію використовував «Газпром» для будівництва «Північного потоку — 2». Він потрапив під санкції Європейського Союзу 10 березня, а через п'ять днів – Великої Британії, яка оцінила його статки у 2,1 млрд доларів.

Попри конфіскацію, як пишуть ЗМІ, кошти від продажу яхти підуть банку JP Morgan, де яхта перебувала як завдаток.

До слова, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що лише шестеро з російських олігархів зайняли «умовну антивоєнну позицію».