Лише шість російських олігархів зайняли «умовну антивоєнну позицію» після 24 лютого. Про це сказав секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов в інтерв’ю виданню «Бабель».

«Усього шість російських олігархів з 66 (вочевидь мова йде про російських доларових мільярдерів згідно з списком Forbes – ред.) зайняли умовну антивоєнну позицію одразу після 24 лютого», – заявив Данілов.

За словами Данілова, була ситуація, коли російські олігархи мали велике бажання «перевзутися в повітрі», але, за його словами, «превентивні публічні речі інколи дають дуже якісний результат».

«І коли дехто тепер починає «каятись», коли бачить, що воно пішло не туди… Ну, пробачте, для цього був певний час і обставини, коли мають робитися певні своєчасні висновки», – сказав секретар РНБО.

Водночас конкретних прізвищ олігархів секретар РНБО не назвав.

Він також підтвердив, що кілька місяців тому НАЗК передало СБУ і в парламент список російських та білоруських активів, які можуть бути конфісковані на території України. Загалом упродовж останніх шести місяців після початку повномасштабного російського вторгнення Україна ухвалила мінімум 18 рішень щодо запровадження санкцій.

«Ми під час війни ухвалили 18 або навіть більше рішень щодо санкцій, інша справа – не виходили в публічну площину. Тобто є указ президента, є відповідні голосування. Я б дуже хотів, щоб воно отак: раз – і все запрацювало. Але є процедура, яка займає певний час», – сказав він.

Як інформував ZAXID.NET, на початку серпня стало відомо, що Верховна Рада готує до затвердження новий пакет санкцій проти Росії.