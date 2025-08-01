У парку облаштували інклюзивні доріжки, встановили поручні, облаштували дитячий та спортивний майданчики

У Замарстинівському парку завершили першу чергу робіт з масштабної реконструкції. Інфраструктуру парку пристосували для потреб військових, які проходять реабілітацію в центрі Unbroken. Зокрема, в парку облаштували інклюзивні доріжки, встановили поручні, облаштували дитячий та спортивний майданчики, а також розмістили вбиральню.

«Багато мешканців пам’ятає цей парк, як частину Брюховицького лісу, з такими “джунглями”. Сьогодні ця територія дійсно стає красивим парком. 33 га площі. Ми в першу чергу зробили ту частину, яка є поруч з дитячою лікарнею на Орлика, дорослою лікарнею, зокрема реабілітаційним центром Unbroken, де лікується дуже багато поранених. Фактично вже третина парку є інклюзивною і люди на кріслах колісних можуть сюди нормально прийти, позайматися спортом, відпочити, є вбиральня – тобто йде мова про людяність, про повагу до людей», – розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

Фото ЛМР

У парку облаштували мережу оздоровчих маршрутів – теренкурів, загальною протяжністю 6,7 км. Вони поєднані з інклюзивними доріжками. Це рідкісна для українських міст інфраструктура, поширена в Європі як ефективний спосіб реабілітації.

«В радянські часи – це була занедбана територія, ніхто не доглядав за нею, тому тут було дуже брудно. Мешканці час від часу самі збиралися і трохи прибирали. Зараз все змінилося, парк не впізнати. Розчистили територію, зробили гарні доріжки, майданчики, зробили все для того, щоб люди тут відпочивали, гуляли і проводили час з рідними. Раніше тут мало хто прогулювався, а тепер всі тут збираються: і львів’яни, які мешкають поруч, і пацієнти лікарень, багато ветеранів», – розповіла мешканка району Ірина.

Одним з таких ветеранів, який чи не щодня прогулюється парком на кріслі колісному разом із дружиною, є Михайло Фатєєв. Чоловік вже 5 місяців проходить реабілітацію у центрі UNBROKEN.

«Мені зручно і комфортно тут проводити час, бо близько до лікарні, де я проходжу реабілітацію і я можу без перешкод добратися до парку. Тут дуже добре зроблені пороги, скоси. Інші хлопці, які лікуються, теж сюди приходять і бачу, що теж без проблем пересуваються парком. Це дуже приємно», – зауважив захисник.

На цій ділянці парку практично завершені усі роботи, залишилося тільки постелити гумове покриття на окремих ділянках інклюзивних майданчиків.

«Основні роботи тривали 2023-2024 роки. Зробили інклюзивний спортивний майданчик, де є два блоки: кардіо- та силові елементи. Всього 34 спортивних елементи. Встановили поручні для людей з інвалідністю. Також зробили дитячий майданчик для дітей різного віку, поставили лавочки, інклюзивний столик. Загальна вартість робіт – близько 11 мільйонів гривень», – зазначив заступник директора ЛКП «Зелений Львів» Андрій Шумський.

Розважальні елементи, які передбачені у проєкті, такі як вигульний майданчик для собак чи амфітеатр, будуть реалізовуватись пізніше, за умов доцільності й доступного фінансування.



Нагадаємо, Замарстинівський парк є частиною безбар’єрного маршруту, масштабного проєкту, який Львів реалізовує у співпраці з Міністерством розвитку громад та територій. Його мета – створити простір, у якому кожна людина, незалежно від фізичних можливостей, почуватиметься впевнено, гідно та зручно. Маршрут протяжністю майже 15 км з’єднає Шевченківський та Личаківський райони, а всі будівлі, зупинки, парки та громадські простори вздовж цього шляху будуть повністю інклюзивними.