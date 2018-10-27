В Енергодарі чоловік підстрелив знайомого та обстріляв поліцейських під час втечі

В Енергодарі Запорізької області чоловік підстрелив знайомого, а потім стріляв по правоохоронцях. Зловмисника затримали. Про це повідомили у поліції області.

Як повідомляється, 26 жовтня чоловік, який прийшов у гості до знайомого, після конфлікту двічі у нього вистрілив. З діагнозом «проникаюче поранення ока» потерпілого доставили до лікарні.

26-річний зловмисник спочатку намагався втекти у бік промислової зони, розташованої біля Енергодарського шосе, потім почав стріляти в поліцейських. На неодноразові вимоги припинити правопорушення та попереджувальні постріли угору чоловік не реагував та продовжував стріляти в бік співробітників поліції.

Один із правоохоронців вистрілив у бік правопорушника: його доставили до лікарні з діагнозом: травматичне непроникаюче поранення шиї та алкогольне сп'яніння. Він не був госпіталізований.

Наразі зловмисник затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зброя, з якої стріляв правопорушник, вилучена та направлена на дослідження до експертно-криміналістичного центру.

Відкрито кримінальне провадження. У діях підозрюваного також вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 342 КК України (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб).

Нагадаємо, 18 жовтня, у Вінниці грабіжник на велосипеді відкрив вогонь по патрульній поліції з пістолету Макарова.