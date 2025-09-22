Система дасть змогу отримувати актуальні дані про кожного військовослужбовця

У Збройних силах України розгортають цифрову систему обліку «Імпульс». Вона дасть змогу отримувати актуальні дані про кожного військовослужбовця. Про це у понеділок, 22 вересня, повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

«Імпульс» – це перша масова інформаційно-комунікаційна система тактичного рівня, яка має запрацювати в кожній військовій частині. Цифрова система обліку особового складу дасть змогу отримувати актуальні дані про кожного військовослужбовця, історію призначень, формувати звіти та проєкти наказів. Шмигаль наголосив, що все відбуватиметься без паперів, швидко й прозоро.

Що змінюється з появою системи «Імпульс»:

військові частини отримуватимуть швидкий доступ до актуальної інформації про особовий склад та швидко генеруватимуть накази й інші документи;

вище керівництво зможе ухвалювати управлінські рішення на основі чітких прозорих даних щодо кожної частини.

Відомо, що першими систему почали використовувати підрозділи Десантно-штурмових військ, а вже найближчими тижнями «Імпульс» запрацює в Сухопутних військах та на рівні новостворених корпусів. У майбутньому систему планують інтегрувати з іншими цифровими рішеннями для Сил оборони, зокрема із застосунком для військових «Армія+».

Нагадаємо, Центр інновацій Міноборони 1 вересня заявив про впровадження нової технології Mobile Device Management, яка зможе захистити особисті мобільні пристрої українських військовослужбовців.

8 серпня в Україні запустили мобільний застосунок «Армія+», головною функцією якого стали електронні рапорти.