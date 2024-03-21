Суд на 15 років ув’язнив учасника популярного телешоу «Одруження наосліп» телеканалу «1+1», який вбив свою дівчину та скинув у водойму валізу з її розчленованим тілом. Про це повідомили у Офісі генпрокурора у четвер, 21 березня.

У суді прокурори довели, що у травні 2022 року в одному з сіл Обухівського району чоловік вбив свою знайому.

«Він розчленував тіло вбитої, склав його частини до валізи та викинув у канал поблизу насосної станції. Внутрішні органи вбитої жінки засуджений залишив зберігатись у холодильнику свого будинку», – йдеться у повідомленні.

Крім того, під час обшуків у нього виявили ручну осколкову гранату РГД-5 з уніфікованим запалом.

Суд визнав чоловіка винним в умисному вбивстві та зберіганні бойових припасів та засудив його до 15 років позбавлення волі. Крім того, згідно з вироком суду, чоловік зобов’язаний сплатити сину потерпілої понад 700 тис грн матеріальної та моральної шкоди.

Нагадаємо, 12 липня 2022 року на Київщині поліція затримала учасника популярного телешоу «Одруження наосліп» телеканалу «1+1», якого підозрювали у вбивстві і розчленуванні його дівчини.

За даними поліції, валізу з частинами жіночого тіла знайшли на півдні Київщини на початку червня 2022 року. Поліцейські поширили у ЗМІ детальний опис знайдених у валізі речей і умовний «портрет» вбитої жінки і за деякий час про зникнення своєї подруги повідомила жінка, яка впізнала брендову сукню серед речей загиблої.

В результаті слідчі встановили, що 39-річна уродженка Краматорська наприкінці лютого 2022 року повернулася з Польщі на Київщину й оселилась в приватному будинку в Ірпені разом з 36-річним співмешканцем, який працює адвокатом.

Камери відеонагляду зафіксували, як після зникнення жінки він кілька днів поспіль виносив з будинку підозрілі речі і методично викидав їх в різні місця, намагаючись уникнути відеонагляду. Під час обшуку будинку у холодильнику знайшли внутрішні органи вбитої жінки – язик, нирку, матку та серце.

Зазначимо, що у Офісі генпрокурора не називають ім’я засудженого, але, ймовірно, йдеться про учасника 7 випуску 5 сезону шоу «Одруження наосліп», який виходив на «1+1». В опублікованому правоохоронцями відео із затриманням є фрагмент саме з цього епізоду телешоу. Учасник на ім'я Петро заявляв, що «шукає ідеальну жінку, з якою він зможе створити ідеальне життя». За його словами, він володіє юридичною компанією, яка займається цивільними, кримінальними, господарськими та сімейними справами. Після завершення зйомок він розійшовся з партнеркою, яку йому обрали продюсери шоу.

Епізод, який вийшов у 2019 році, видалили з YouTube-каналу «1+1».

Скріншоти з відео правоохоронців та епізоду ток-шоу «Одруження наосліп»

Після затримання чоловік спершу заперечував свою причетність до вбивства, але згодом зізнався, що задушив дівчину під час сварки, а потім намагався сховати тіло. Підозрюваний перебуває в ізоляторі, йому загрожує до 15 років тюрми.

За даними руху «Чесно», Петро Бігун народився 12 липня 1985 року в місті Дудинка Красноярського краю. Він працював слідчим в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва. У 2019 році балотувався як самовисуванець у Верховну Раду по київському 222-му округу.

У 2020 році Бігун балотувався до Київської міської ради від партії «Правий сектор», але був безпартійним. На момент балотування працював директором ТОВ «Сарго Вінч» та проживав у Києві. 2022 року Бігун значиться керівником кампаній «Бігун Бенджамін», «Хорт», «Сарго Вінч», «Таргет менеджмент».