На Львівщині священик оголосив голодування, вимагаючи ремонту дороги

Отець Роман Гром та ще троє учасниць акції протесту оголосили голодування

У вівторок, 14 липня, селяни з Старосамбірського району вже другий день поспіль блокують трасу Львів-Ужгород з вимогою відремонтувати 17 км місцевої дороги Мшанець-Стрілки, яка з’єднує 11 сіл. Окрім того, четверо учасників акції протесту, зокрема, місцевий священик УГКЦ Роман Гром, оголосили голодування. Таке рішення пояснюють бездіяльністю влади.

О. Роман Гром розповів ZAXID.NET, що 13 липня учасники акції протесту не дочекалися жодної реакції на свої вимоги ані від районної, ані від обласної влади, відтак сьогодні о 9:00 відновили блокування траси Львів-Ужгород. Пропускають один автомобіль щопівгодини, поза чергою екстрені служби та автомобілі з малими дітьми. Окрім того, четверо учасників протесту – він та ще три жінки – оголосили голодування через бездіяльність влади.

«Жодної реакції від влади. Учора акція відбувалася цілий день від 9:00 до 18:00 – реакції нуль. Ніхто до нас не виїхав, ніхто навіть не дзвонив», – розповів Роман Гром.

Люди вимагають капітального ремонту 17 км дороги Мшанець-Стрілки. Після попередніх акцій протесту влада обіцяла полагодити частину цієї дороги 4,25 км, яка в найгіршому стані, та виділити кошти на решту 13 км. Натомість виділили 2 млн грн, чого вистачить лише на ремонт 600-700 м.

Дорога Стрілки-Мшанець протяжністю 17 км з'єднує 11 сіл у Старосамбірському районі (фото організаторів акції)

Нещодавно оголошені плани Львівської ОДА облаштувати велике кільце біля кордону із Польщею у межах Старосамбірського та Турківського районів за 1 млрд грн Роман Гром називає нереалістичними. Проект передбачає будівництво нової дороги та ремонт частини існуючої, зокрема, через село Стрілки – загалом 110 км.

«Просто ідуть вибори і потрібно щось велике пообіцяти. Ці обіцянки з реальністю не мають нічого спільного. Якщо нам не готові відремонтувати 17 км дороги, яка вже є і яка сполучає 11 сіл, то щоб будували дороги по лісах і так далі – це просто смішно», – вважає він.

Зі слів священика, люди налаштовані не припиняти акцію протесту на трасі Львів-Ужгород, доки не буде належної реакції влади на їхні вимоги.

Нагадаємо, вже близько двох років місцеві жителі вимагають відремонтувати дорогу Мшанець-Стрілки. Про жахливий стан дороги у Старосамбірському районі стало відомо після того, як місцевий священик Роман Гром почав знімати кліпи на цю тему. Люди влаштовували акції протесту з вимогою відремонтувати дорогу у вересні 2019 та у червні 2020 року.