Хмельницький апеляційний суд залишив у силі суворий вирок 25-річному та 27-річному чоловікам, які через борги намагалися вбити уродженця Саудівської Аравії. Замах на підприємця стався ще у березні 2020-ого, коли чоловіки їхали із жертвою неподалік Ізяслава. Під час зупинки авто один з обвинувачених вистрілив у водія, однак чоловіку вдалося ухилитися, заблокувати авто і втекти. У вересні учасників замаху засудили до 11 і 12 років позбавлення волі, втім вони оскаржили вирок суду і зараз, як повідомила прокуратура Хмельницької області, апеляційний суд залишив у силі суворе покарання.

Як повідомили в обласній прокуратурі, засуджені познайомились із потерпілим у Харкові. 25-річний житель Хмельниччини працював на орендованому в чоловіка автомобілі водієм таксі, а 27-річний харків’янин тривалий час жив у хостелі, який також належав іноземцеві. Обоє мали борги перед чоловіком: хмельничанин заборгував 2 тис. доларів США, які взяв для придбання авто, а харків'янин мав борг за проживання. «Аби не повертати ці борги, зловмисники вирішили вбити іноземця. Вони виманили чоловіка у Шепетівський район. Взявши із собою зброю, боржники планували розправитись із постраждалим у лісі. Проте йому вдалось уникнути пострілу та втекти з місця злочину», – зазначили у прокуратурі.

Сам замах стався 30 березня 2020 року, коли чоловіки під приводом повернення належного іноземцю авто попросили завезти їх у Шепетівський район. На під’їзді до Ізяслава зловмисники під вигаданим приводом зупинили автомобіль, а потім один із них несподівано вистрілив іноземцеві у скроню. Потерпілому вдалось ухилитись від пострілу, завдяки чому куля зачепила тільки скроню, і втекти на авто.